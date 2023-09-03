37-річний футболіст може повернутися до колишньої команди.
СЕРХІО РАМОС, GETTY IMAGES
03 вересня 2023, 19:39
Серхіо Рамос може повернутися до Севільї найближчим часом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, 37-річному футболісту запропоновано короткостроковий контракт.
Саме через цю пропозицію колишній гравець збірної Іспанії не став давати остаточної відповіді Аль-Іттіхаду, теж зацікавленому в його трансфері.
Останні два сезони Рамос виступав за ПСЖ.
У минулому сезоні Рамос відіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши один гольовий пас.