Іспанія

37-річний футболіст може повернутися до колишньої команди.

Серхіо Рамос може повернутися до Севільї найближчим часом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 37-річному футболісту запропоновано короткостроковий контракт.

Саме через цю пропозицію колишній гравець збірної Іспанії не став давати остаточної відповіді Аль-Іттіхаду, теж зацікавленому в його трансфері.

Останні два сезони Рамос виступав за ПСЖ.

У минулому сезоні Рамос відіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши один гольовий пас.