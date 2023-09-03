Іспанія

Захисник підпише короткостроковий контракт.

Серхіо Рамос погодився перейти до Севільї, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 37-річний футболіст підпише короткострокову пропозицію. Колишній футболіст ПСЖ та Реала відхилить пропозиції від Аль-Іттіхада та турецьких команд.

Нагадаємо, що Рамос залишив Севілью, вихованцем якої є, у 2005 році

У минулому сезоні Рамос відіграв 45 матчів за ПСЖ, забивши чотири голи та віддавши один гольовий пас.