Захисник підпише короткостроковий контракт.
СЕРХІО РАМОС, GETTY IMAGES
03 вересня 2023, 22:57
Серхіо Рамос погодився перейти до Севільї, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, 37-річний футболіст підпише короткострокову пропозицію. Колишній футболіст ПСЖ та Реала відхилить пропозиції від Аль-Іттіхада та турецьких команд.
Нагадаємо, що Рамос залишив Севілью, вихованцем якої є, у 2005 році
У минулому сезоні Рамос відіграв 45 матчів за ПСЖ, забивши чотири голи та віддавши один гольовий пас.