Іспанія

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Барселона вирушила на виїзд до Осасуни.

На 45+1-й хвилині гри голом відзначився Жюль Кунде після подачі з кутового.

На 76-й хвилині Авіла здивував тер Штегена своїм ударом, внаслідок чого каталонський клуб пропустив.

Однак на 86-й хвилині Роберт Левандовські реалізував пенальті, а рахунок так і залишився 2:1 на користь каталонського клубу. Зазначимо, що суддя після перегляду VAR показав червону картку для захисника Катени за фол у власному штрафному майданчику.

Осасуна — Барселона 1:2

Голи: Авіла, 76 — Кунде, 45+1, Левандовські, 86 (з пенальті).

Осасуна: Айтор Фернандес – Аресо (Відаль, 80), Катена, Еррандо, Крус – Муньос – Рубен Гарсія (Барха, 62), Ібаньєс (Монкайола, 72), Орос, Арнаїс (Авіла, 62) – Рауль Гарсія (Будимир, 62).

Барселона: тер Штеген — Роберто (Канселу, 59), Кунде, Крістенсен (Мартінес, 90+1), Бальде — де Йонг, Ромеу (Феліш, 80), Гюндоган — Ямаль (Торрес, 59), Левандовські (Рафінья, 90+1), Гаві.

Попередження: Аресо, 41 – Левандовські, 33, Гаві, 67, де Йонг, 83, Бальде, 90+1.

Вилучення: Катена, 84.