Іспанія

Іспанський захисник знову виступатиме за рідний клуб.

37-річний центральний захисник став гравцем Севільї, підписавши контракт на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

Серхіо Рамос на правах вільного агента поповнив склад рідного клубу. Він перебував у системі Севільї з 1996 року, а у 2005-му перейшов у мадридський Реал, де згодом став всесвітньо відомим гравцем.

У минулому сезоні Рамос провів 45 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. Він відзначився 4 голами, одним асистом, заробив 5 жовтих карток та одну червону.