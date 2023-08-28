Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 27 серпня 2023 року, 18:30.

У третьому турі іспанської Ла Ліги Барселона у гостях у результативному матчі обіграла Вільярреал (4:3).

У складі команди Хаві голами відзначилися Гаві, де Йонг, Торрес та Левандовські, тоді як за "жовту субмарину" результативні удари на рахунку Фойта, Серлота та Баени.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вільярреал — Барселона в 3 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Вільярреал — Барселона 3:4

Голи: Фойт, 26, Серлот, 40, Баена, 50 — Гаві, 12, де Йонг, 15, Торрес, 68, Левандовські, 71.

Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Габб'я, Куенка, Педраса — Терратс (Ахомач, 70), Капу (Деніс Суарес, 70), Парехо (Бреретон, 86), Баена (Моралес, 77) — Жерар Морено (Комесанья, 70), Серлот.

Барселона: тер Cтеген — Роберто, Кунде, Крістенсен (Ерік Гарсія, 46), Алонсо — Гюндоган (Фермін Лопес, 86), Ромеу (Ферран Торрес, 63), де Йонг — Ямаль (Фаті, 76), Левандовський, Гаві.

Попередження: Фойт, 45+5, Терратс, 57, Габб’я, 80 — Ямаль, 44, Левандовські, 45+5, Ерік Гарсія, 82