Іспанія

Стримана позиція гравця Реала щодо скандального питання.

Найбільш обговорюваною темою після фіналу жіночого чемпіонату світу-2023 в Австралії та Новій Зеландії стала не перемога збірної Іспанії на турнірі, а поцілунок президента Королівської Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса та гравчині "Фурії Роха" Дженні Ермосо, у якому спільнота побачила прояв примусу збоку очільника футболу країни.

І хоча від моменту завершення турніру вже минуло достатньо часу, скандал на теренах Піренейського півострова не вщухає, а самого Рубіалеса вже було відсторонено від посади.

Підігрівають цю тему й місцеві ЗМІ, запитуючи в чергового футболіста країни думку стосовного цього питання. На цей раз біля мікрофону опинився захисник мадридського Реала Даніель Карвахаль.

"Ми визнаємо, що поведінка президента Рубіалеса була неадекватною, але лише слідство повинні визначити, чи є Дженні Ермосо жертвою чи ні.

Ми з вами не можемо засуджувати, достеменно не знаючи, що саме сталось того вечора.

Щодо нашої спільної заяви на рівні чоловічої збірної напередодні, то так, ми дійсно зібрались учора вдень для того, щоб зробити спільну заяву, із тезами якої ми всі погоджуємось.

Ми, футболісти та очільники футболу, не можемо жити на маргінесі суспільства, а навпаки маємо повинні бути прикладом для інших", — заявив іспанський виконавець.

Збірна Іспанії зіграє 8 вересня проти Грузії, а 12 вересня — проти Кіпру.