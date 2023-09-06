Іспанія

Майбутній новачок Реала прокоментував свої очікування від переїзду до Іспанії.

Мадридський Реал забезпечив собі трансфер шалено талановитого бразильського нападника Палмейраса Ендріка за 37,5 млн євро, проте юнак приєднається до "галактікос" лише влітку наступного року.

Але це жодним чином не заважає 17-річному виконавцю вже зараз мріяти про виступи з майбутніми зірковими партнерами по команді, дехто з яких ще навіть не долучився до складу одного з найбільш титулованих клубів Іспанії.

"Тиск на мене через трансфер до Реала? Я вже звик до цього. Звісно, що це неприємно, але я маю з цим упоратись, якщо хочу грати на професійному рівні.

Я перебуваю в передчутті майбутніх виступів у футболці Реала. Грати з такими виконавцями, як Вінісіус Жуніор чи Мбаппе, було б чудово. Вони обидва — вражаючі футболісти, і я був би дуже радий грати поруч із такими великими гравцями.

Мбаппе, зокрема, є футболістом, як і всі ми, але він усе одно стоїть вище рівнем за інших. Рішучий, видовищний, надзвичайно швидкий, дуже добре контролює м’яч. Було б добре, якби він також долучився до Реала зі мною влітку наступного року", — заявив бразильський виконавець.

У цьому сезоні бразильського футболу Ендрік забив сім голів та віддав один гольовий пас у 36 матчах.