Іспанія

Роман Котляр сформував список головних переходів влітку цього року.

Чемпіонат Іспанії тепер не можна назвати контекстом для топових гравців. Проте і непогані трансфери також відбуваються. Можливо, не завжди в топові клуби, втім цікаві. У цьому матеріалі поговоримо стосовно саме таких переходів літа 2023 року.

Андре Сілва – Реал Сосьєдад

Футболіст національної збірної Португалії свого часу розкрився у академії одного із найкращих клубів країни та почав поступовий рух вгору у кар'єрі. В складі Порту йому вдалося забити 16 голів та виконати 6 асистів у чемпіонаті сезону-2016/17, тим самим заслуживши переїзд до Мілану. Щоправда, там, як і під час оренди в Севілью не вийшло. Проте у Німеччині стався доволі серйозний прорив.

Оренда в Айнтрахт Франкфурт принесла 45+15 та статус однієї з головних зірок ліги. Втім, Лейпциг не отримав суттєвого профіту від гравця, а результативність пішла на спад. Виграти конкуренцію в Крістофера Нкунку та Тімо Вернера виявилося достатньо складним завданням. Тепер потрібно буде вже довести рівень в Сан-Себастьяні, де боротьба повинна бути менш важкою.

Іско – Бетіс

Колись цього гравця називали одним з головних талантів світового футболу, втім повністю зуміти виправдати ці аванси йому не вдалося. Спершу відбувся яскравий період у Малазі, а потім трансфер до мадридського Реалу. Потенційно даний перехід мав стати дуже важливим для столичного колективу на роки вперед, та оцінити більш конкретно всю кар'єру іспанського півзахисника в клубі не вийде.

П'ять кубків європейських чемпіонів, багато інших трофеїв у складі "вершкових", 353 матчі у складі колективу, проте спадщина Франсіско є не буде надто великою і в очах багатьох вболівальників він так і залишиться нерозкритим повністю хорошим футболістом.

Тепер після невдалого етапу в Севільї, котра відпустила його ще взимку, півзахисник повернеться до свого колишнього тренера.

У десятих саме Мануель Пеллегріні першим відкрив здібності Іско, прямо зараз у перших турах Прімери знову можна побачити частинку ігрової магії цього хлопця, тому цей союз потенційно виглядає дуже цікаво.

Дейлі Блінд / Артем Довбик – Жирона

Центральний захисник розкрився під керівництвом Луї ван Гала на чемпіонаті світу 2014 року. Так-так, саме тоді Манчестер Юнайтед вирішив придбати футболіста за 17,50 мільйонів євро, проте заграти в англійському гранді не вийшло. Наче і грав достатньо, втім не можна сказати, що відігравав суттєву роль. Перехід в інший клуб виглядав логічно.

Отже, відбулося повернення в Аякс, де він свого часу починав шлях у футболі. Саме тоді амстердамський колектив демонстрував чудові результати у всіх можливих турнірах, в тому числі у Лізі чемпіонів, а універсальний гравець додав необхідний досвід тій молодій команді Еріка тен Гага. Та затриматися надовго у столиці Нідерландів не вийшло. Йому захотілося кинути собі новий виклик.

Перехід у Баварію з самого початку виглядав спірно. Було зрозуміло, що підписують його для ротації. Однак навіть за такого контексту він не отримував регулярну ігрову практику. Лише 5 матчів у другій половині сезону. Тепер розпочався новий етап.

У Жироні можна грати частіше, досвідчених тут дуже люблять та готові давати їм більше ігрової практики. Отже, потрібно лише демонструвати високий рівень.

Артем Довбик довгий час перебував у списках деяких європейських клубів. Найчастіше тут фігурував Торіно, проте трансфер відбувся в Іспанію. На Монтіліві він повинен замінити Таті Кастельяноса. Можливо, свою роль зіграла і наявність у складі команди Віктора Циганкова, з яким потенційно може створитися чудовий тандем. Вони почали непогано із спільного голу у матчі проти міцного Реал Сосьєдада та продовжать спроби допомагати колективу Мічела рухатися у напрямку єврокубків.

Потенційно форвард здатен якісно прогресувати і вже починає забивати та асистувати.

Сесар Аспілікуета – Атлетіко Мадрид

Досвідчений капітан лондонського Челсі на протязі багатьох років вирішив змінити колектив та повернутися до Ла Ліги. Свого часу він грав у Осасуні, звідки перейшов до Марселя.

У складі англійського клубу іспанський захисник провів багато чудових сезонів, виграв абсолютно кожен можливий трофей, отже може впевнено повертатися до рідної країни та грати ще достатню кількість часу на високому рівні у чемпіонаті та інших турнірах.

Наразі подібні футболісти точно потрібні Дієго Сімеоне на Ванда Метрополітано.

Гравець вже зумів непогано проявити себе у стартових турах і довести свою доволі високу кваліфікацію.

Серхіо Рамос – Севілья

Чудове повернення футболіста до рідного клубу. На початку цього століття центральний захисник дебютував у складі андалуської команди та заслужив трансфер до мадридського Реалу. Далі був чудовий шлях, котрий вмістив перемоги у всіх можливих турнірах, в тому числі чотири тріумфи у Лізі чемпіонів. Дещо пізніше він також отримав капітанську пов'язку та успішно виступав у цій ролі на протязі кількох сезонів. Проте настав момент зробити інший крок та змінити чемпіонат.

Трансфер до Парі Сен-Жермен сприймався доволі цікаво, враховуючи, що в столиці Іспанії на нього особливо не розраховували та відмовилися продовжувати контракт на умовах досвідченого гравця. Втім, через травми і меншу кількість ігрових хвилин внаслідок цього назвати цей рух вдалим не вийде.

Цього літа відбулася визначна подія – повернення до складу діючого володаря Ліги Європи. Безумовно, Серхіо Рамос здатен виступати на солідному рівні, а його колектив на правах вільного агента має хороше підсилення у непростому сезоні.

Жоау Канселу / Ілкай Гюндоган – Барселона

Продовжується комплектація нової чемпіонської команди і в Барселоні. Солідні виступи у минулій кампанії потребують якісного та кількісного підсилення в деяких лініях, тому необхідно відповідати цим амбіціям. Чергові кроки вже зроблено. На стадіон Камп Ноу приїхали чудовий та статусний правий захисник і інсайд, який може додати варіативності у центрі поля. Варто почати з першого гравця.

Португальський латераль розкрився у Ювентусі, проте головним чином розкрився у Манчестер Сіті. Хосеп Гвардіола перетворив його на цікавого футболіста зі своїм спектром переваг, пробував на багатьох позиціях не лише в обороні, а і ближче до центру поля в ролі хибного фулбека. Втім, далі сталося невелике непорозуміння між ним та головним тренером, що в підсумку призвело до оренди у Баварію.

Одразу було практично зрозуміло, що викупати Жоау Канселу у Мюнхені не планують, тому якогось важливого внеску у командні результати він не вніс. Проте і залишатися у клубі з Етіхаду також було нелогічним кроком.

Отже, варіант із Барселоною вийшов чудовим для всіх сторін. Колектив Хаві отримав підсилення на проблемному правому фланзі оборони, а футболіст національної збірної Португалії буде грати потенційно важливу роль у прогресуючій команді та дозволить їй вийти на інший рівень.

Ілкай Гюндоган також є подібним гравцем. В якості капітана він виграв требл минулого сезону, а тепер вирішив кинути собі новий виклик та спробувати свої сили у іншій лізі. В колективі іспанського фахівця він змінився та із просто якісного футболіста центру поля перетворився на збалансованого півзахисника, який добре виконує не лише звичні функції без м'яча, а і вміє непогано вриватися в штрафний майданчик суперників та солідно виглядати у завершенні потенційних гольових моментів.

В новому контексті є потенціал продовжити демонструвати хороший рівень. В молодому центрі поля іспанського клубу точно потрібен подібний досвідчений футболіст.

Фран Гарсія / Джуд Беллінгем – Реал Мадрид

Варто поговорити і про трансфери одного з прямих конкурентів діючого чемпіона. Почнемо з підсилення захисної лінії.

Позиція лівого захисника є однією з проблемних у нинішньому складі колективу зі столиці. Ферлан Менді постійно перебуває у лазареті, а Давід Алаба все ж таки потрібний у центрі захисту, де важку травму отримав Едер Мілітао, а пара австрійського футболіста із Антоніо Рюдігером виглядає практично безальтернативною зараз. Тому потрібно було зробити якісний трансфер і він відбувся. Молодий талановитий іспанський латераль добре зарекомендував себе у Райо Вальєкано, де був одним із найяскравіших гравців свого амплуа у Ла Лізі, а враховуючи, що він мав у своєму контракті першочергове право викупу для "бланкос", вихованцем яких він є, повернення було абсолютно очевидним.

Джуд Беллінгем додаткової презентації не потребує. Талант, який в свої роки є готовим топом та входить в число головних у світі прямо зараз. Поєднання техніки із ігровим інтелектом, вмінням грати одразу в декількох ролях та ментальною стійкістю. Реал придбав одного з головних молодих хлопців нинішнього покоління. А він в свою чергу вже приносить клубу результат.