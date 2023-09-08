Іспанія

Ламін Ямал оперативно увійшов в історію іспанської збірної.

Правий вінгер Ламін Ямал у матчі збірної Іспанії проти Грузії (перемога 1:7) побив два рекорди, які раніше належали Гаві, його колезі по Барселоні, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

Раніше Гаві був наймолодшим дебютантом в історії збірної Іспанії. Півзахисник вперше з'явився на полі у віці 17 років, 2 місяців і одного дня.

Тепер цей рекорд належить Ламіну Ямалу. Він дебютував у матчі проти Грузії у віці 16 років і 57 днів, замінивши Дані Ольмо на 44-й хвилині.

На 74-й хвилині гравець зумів оновити ще один рекорд, який також раніше належав Гаві. Тоді півзахисник у віці 17 років і 10 місяців став наймолодшим автором забитого м'яча в історії збірної Іспанії.

Ямал відзначився голом у матчі проти Грузії на 74-й хвилині, завдяки чому ще раз увійшов до історії своєї національної команди.