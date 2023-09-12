Іспанія

Контракти іспанця та аргентинця втратять чинність вже у 2024 році.

Пріоритетом мадридського Атлетіко наразі є продовження контрактів з півзахисником Коке та головним тренером Дієго Сімеоне, повідомляє видання Marca.

За даними transfermarkt, у кінці червня 2024 року у восьми гравців Атлетіко закінчують діяти угоди. Йдеться про Вітселя, Аспілікуету, Вітоло, Коке, Савіча, Морату, Грбича та Ермосо. Те саме стосується і головного тренера мадридців Дієго Сімеоне.

У попередньому сезоні почали ширитися чутки стосовно того, що Сімеоне може покинути команду, але президент клубу Енріке Сересо у підсумку був налаштований втримати аргентинця. Зараз Marca повідомляє, що продовження контрактів з головним тренером і капітаном – пріоритетна ціль Атлетіко.

У Мадриді хочуть вирішити питання стосовно нових угод із Коке та Сімеоне до січня, перш ніж вони зможуть домовитися з іншими сторонами.

31-річний центральний півзахисник Коке виступає за основну команду Атлетіко з 2011 року. Останнього разу іспанець оновлював контракт із клубом ще у травні 2017 року.

Сімеоне очолює мадридців з кінця грудня 2011 року. З того часу 53-річний спеціаліст допоміг Атлетіко здобути 9 трофеїв, включно з двома перемогами у чемпіонаті Іспанії та двома у Лізі Європи.