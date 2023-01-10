Іспанія

Це самостійне рішення 52-річного аргентинця.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне залишить посаду наставника "матрацників" за підсумками цього сезону. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, це самостійне рішення 52-річного аргентинця, який повідомив про це виконавчого директора клубу Гіля Маріна.

Атлетіко не зміг пробитися у єврокубкову весну, посівши останнє місце у своїй групі Ліги чемпіонів, чого не відбувалося вже 11 років поспіль.

Наразі команда Сімеоне посідає п'яте місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.