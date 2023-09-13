Іспанія

Бразилець заявив, що може покинути клуб після сезону 2023/24.

Опорний півзахисник Фернандо на 99% впевнений у тому, що покине Севілью після цього сезону, передає Diario de Sevilla.

36-річний бразилець може продовжити кар'єру у Бразилії чи Португалії, але зараз сконцентрований на тому, щоб провести хороший сезон в Іспанії. Дія його контракту скінчиться у липні 2024 року.

Цього сезону Фернандо з'явився у старті Севільї лише на один з трьох стартових матчів у Ла Лізі, але і тоді був замінений після 69-ти хвилин на полі. Ще один тайм він відіграв в іншому поєдинку, а одну гру пропустив через травму.