Іспанія

В Атлетіко сподіваються в майбутньому знову попрацювати з португальцем?

Енріке Сересо, президент Атлетіко Мадрид, у позитивному ключі висловився з приводу подальших перспектив Жоау Феліша. Про це на своєму сайті пише іспанське спортивне видання Mundo Deportivo.

"Нехай покаже все, що у нього є всередині, а це дуже багато. За два роки він може стати одним з найкращих гравців Європи, і я впевнений, що Фелыш це може зробити у складі Барселони, але я повинен нагадати, що Жоау досі футболіст Атлетіко Мадрид."

Жоау Феліш зі скандалом перейшов до Барселони наприкінці літнього трансферного вікна на правах річної аренди без права викупу. Що цікаво перед тим він подписав нову угоду з "матрацниками" до літа 2029 року.

У цьому сезоні португальский нападник провів на полі лише 10 хвилин.