Іспанія

Стверджується, що немає жодних шансів на те, щоб португальський нападник залишився цього літа у таборі "матрацників".

Майбутнє нападника Жоау Феліша в мадридському Атлетіко продовжує перебувати під великим питанням.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "матрацники" прийняли рішення виключити 23-річного португальця зі складу своєї команди.

За інформацією джерела, немає жодних шансів на те, щоб Феліш залишився в Атлетіко цього літа.

Особисто сам гравець продовжує чекати на каталонську Барселону, яка сподівається орендувати його.