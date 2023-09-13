Іспанія

Португалець налаштований на успіх в каталонському клубі.

Орендований в Атлетіко Жоау Феліш розповів, які задачі ставляться перед Барселоною в поточному сезоні.

"Я почуваюся добре та впевнено. З погляду фізики все також нормально, хоч у мене останнім часом у мене було не так багато ігрових хвилин. Я готовий стартувати в Барселоні, хочеться видати сильний початок. Я хочу працювати, щоб допомагати команді. Мені зручно на лівому фланзі. Я вже якийсь час грав там.

Команда дуже добре мене прийняла. У нас молодий склад, тож мені дуже комфортно. Це дуже добра команда, яка хоче перемагати.

Дуже хочу зіграти на Монтжуїку перед нашими фанатами. Жаль, що не на Камп Ноу. Ми сподіваємося провести хороший матч проти Бетіса та взяти три очки.

Ліга чемпіонів – це наша мета. Усі трофеї, у розіграші яких ми візьмемо участь, – це наша мета, але ми рухатимемося крок за кроком, зберігаючи спокій", – сказав вінгер Барси.

Нагадаємо, Феліш відмовився від легендарної "десятки" в Барселоні.