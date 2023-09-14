Іспанія

Легенда клубу залишається мінімум на два роки.

Хаві продлить свій котракт з Барсою до літа 2025 року з суттєвим збільшенням зарплатні. Про це в своєму твіттері пише італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Залишилося узгодити формальні речі та підписати документи. Наразі його контракт з клубом діє до 30 червня 2024 року, за яким він отримує 3.8 млн. євро на рік.

Хаві Ернандес очолив Барселону 6 листопада 2021 року. За цей час "блаугранас" здобув перемоги у Ла Лізі та Суперкубку Іспанії в сезоні 2022/23.

А ось, що каже про підписання нового контракту безпосередньо керманич Барси.