Легенда клубу залишається мінімум на два роки.
Хаві, Getty Images
14 вересня 2023, 12:21
Хаві продлить свій котракт з Барсою до літа 2025 року з суттєвим збільшенням зарплатні. Про це в своєму твіттері пише італійський інсайдер Ніколо Скіра.
Залишилося узгодити формальні речі та підписати документи. Наразі його контракт з клубом діє до 30 червня 2024 року, за яким він отримує 3.8 млн. євро на рік.
Хаві Ернандес очолив Барселону 6 листопада 2021 року. За цей час "блаугранас" здобув перемоги у Ла Лізі та Суперкубку Іспанії в сезоні 2022/23.
А ось, що каже про підписання нового контракту безпосередньо керманич Барси.