Іспанія

Чилійський хавбек висловився про роботу арбітрів у Ла Лізі.

Колишній центральний півзахисник каталонської Барселони Артуро Відаль, який нині захищає кольори Атлетіко Паранаенсе, згадав свій період виступів у чемпіонаті Іспанії та роботу арбітрів у матчах проти мадридського Реала.

"Іноді я не впевнений, у якому конкретному матчі проти Реала виникали суперечки щодо судівства...

Проти Реала я пережив так багато суддівських пограбувань у своїй кар'єрі, що іноді я забуваю деталі, та як саме це сталося. Мою команду стільки разів грабували", — цитує слова Артуро Відаля Sport.es.

Нагадаємо, що Артуро Відаль виступав за Барселону з 2018 по 2020 рік. За "блаугранас" він провів 96 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав 11 асистів.