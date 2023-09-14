Іспанія

Каталонський клуб представив нову корпоративну спортивну структуру.

Як уже було оголошено раніше, після великої співпраці з Матеу Алемані, Андерсон Луїс де Соуза , більш відомий як Деку, був призначений новим спортивним футбольним директором Барселони.

Під час останньою пресконференції "блаугранас", яку відвідали президент Жоан Лапорта разом зі своїм правлінням, головний тренер Хаві Ернандес, капітан першої команди Серхі Роберто та члени тренерського штабу, була представлена нова корпоративна спортивна структура.

Як повідомляє офіційний сайт Барселони, Хаві Ернандес продовжить керувати першою футбольною командою, а Боян Кркіч стане новим футбольним координатором. Зазначається, що його основною роботою буде спостереження за юнаками Ла Масії разом з головою молодіжного футболу Хосе Алесанко.

Деку також працюватиме з Пауло Араухо над селекційною службою, а її керуючим директором буде Франк Карбо. Всі вони будуть підтримуватися Спортивною комісією на чолі із Жоаном Лапортою, яку сформують Рафаель Юсте, Жоан Солер, Деку, Ерік Масіп і Боян Кркіч.