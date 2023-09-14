Іспанія

Футболіст розповів про свою форму в Барселоні.

Роберт Левандовські розповів про свій перехід до Барселони - Diario AS.

"До Барселони я був машиною, тут я став більш людиною.

Деякі коментарі щодо кількості моїх забитих голів були божевільними, особливо в сезоні з 41 голом у Баварії. Побиття рекордів більше не є моєю головною метою. Найголовніше – допомагати своїй команді перемагати і отримувати задоволення від матчів. Не зрозумійте мене неправильно: я все ще хочу досягати успіху і забивати голи, але я вже не такий наполегливий, як був раніше.

Я навіть не думаю про це (поїхати до Саудівської Аравії). Я надзвичайно щасливий у Барселоні, в команді, у місті, зі своєю родиною. Як людина я щасливий.

До пандемії коронавірусу ідея МЛС міцно сиділа в моїй голові, але чомусь змінив свою думку після. Після переходу до Барселони важко уявити, щоб туди поїхати".

Минулого сезону він провів 46 матчів та зробив 41 результативну дію.