Чергове визнання для Роберта.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
22 січня 2023, 15:15
Нападник Барселони Роберт Левандовські визнаний футболістом 2022 року в Польщі, повідомляє Piłka Nożna.
Ця нагорода стала для польського форварда четвертою поспіль. Загалом Левандовскі ставав найкращим футболістом країни 11 разів у кар'єрі.
Нагадаємо, нещодавно Левандовські разом з Барселоною здобув перемогу в Суперкубку Іспанії. Каталонці обіграли Реал — 3:1.
Нагадаємо, що цей трофей став першим у тренерській кар’єрі Хаві на чолі каталонського клубу.