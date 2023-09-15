Іспанія

Поляк вже роздумує над припиненням виступів у професійному футболі.

Нападник Барселони Роберт Левандовські заявив, що роздумує над завершенням кар'єри.

"Головне – забрати із собою спогади, зберегти у голові кожен момент, кожну перемогу.

Деякі коментарі з приводу числа забитих мною голів були божевільними, особливо після 41 голу за сезон у Мюнхені. Але більше рекордів не є моєю головною метою.

Найважливіше допомагати команді перемагати, а також насолоджуватися футболом. Йдуть останні роки моєї кар'єри – їх залишилося два чи, може, три. Не зрозумійте мене неправильно: я, як і раніше, хочу досягати успіху і забивати голи. Але я вже не так наполегливо цього домагаюся, як раніше", – сказав форвард Барселони.

Минулого сезону він провів 46 матчів та зробив 41 результативну дію.