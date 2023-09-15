Іспанія

Футболіст розповів щодо повернення на звичну для себе позицію.

Жюль Кунде розповів про свої емоції після переведення на позицію центрального захисника - повідомляє Sport.

"Повернення на позицію центрального захисника? Сподіваюся, що так буде й надалі. Але найголовніше – завжди команда. Я завжди приймаю до уваги прохання тренера.

Ламін Ямаль дуже молодий хлопець, але у нього великий характер на полі. Він не боїться доводити справи до кінця і стане для нас чудовим доповненням. Як команда ми допоможемо йому розвиватися".

Минулого сезону він провів 32 матчі та оформив п'ять результативних дій.