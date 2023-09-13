Іспанія

Про продовження угод буде оголошено найближчими днями.

Барселона веде активні переговори щодо продовження контрактів із двома молодими футболістами — захисником Алехандро Бальде та нападником Ламіном Ямалом.

Про це розповів спортивний директор "блаугранас" Деку, слова якого наводить інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Деку заявив, що переговори продовжуються і незабаром контракти будуть продовжені.

Також зазначається, що про продовження угод буде оголошено найближчими днями.

У нинішньому сезоні Бальде провів три матчі, а на рахунку Ямала чотири зустрічі та один асист.