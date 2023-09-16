Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 5-го туру Прімери, який пройде 16 вересня та розпочнеться о годині 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Бетіс. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — БЕТІС

СУБОТА, 16 ВЕРЕСНЯ, 22:00. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ САНЧЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

На Камп Ноу відбудеться запеклий поєдинок між Барселоною та Бетіс. Обидві команди стартували в цьому сезоні Ла Ліги впевнено і бажають продовжити свою успішну гру. Даний матч обіцяє стати надзвичайно захоплюючим, оскільки на кону не лише очки, а й гордість і репутація.

Барселона має намір відновити свою домінантність в іспанському футболі. За словами тренера, вони працюють над балансом оборони та атаки, і фанати очікують більш рішучої гри попереду. Поки що із результативністю також є проблеми. Варто дещо змінити команду у цьому аспекті.

З іншого боку, Бетіс вражає своєю непоганою грою та технікою. Їхній склад має великий потенціал, і вони вже показали свої наміри на старті. Вони можуть стати справжньою перешкодою для Барселони і спробують виграти на виїзді. Іско та компанія сподіваються цього сезону вийти до Ліги чемпіонів.

У цьому матчі очікується багато голів і емоцій. Враховуючи гольові фестивалі в попередніх частинах даного протистояння можна розраховувати на цікавий матч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде, Крістенсен, Бальде — Ромеу, Ф. Де Йонг — Гаві, Феліш, Ямаль — Левандовські

Бетіс: Р. Сілва — Бельєрін, Песселья, Феліпе, Міранда — Рока, Родрігес — Родрі, Іско, Перес — Вілліан Жозе

Не зіграють: Араухо, Педрі — Гвардадо, Карвалью, Сабалі, Фекір

Під питанням: Гюндоган — Браво

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