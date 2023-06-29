Іспанія

Гравцю немає місця в Барселоні.

Іспанський центральний півзахисник Ніколас Гонсалес Іглесіас, більш відомий як Ніко Гонсалес, є яскравим прикладом того, що не кожному вихованцю академії каталонської Барселони вдається закріпитись у складі "дорослої" команди.

Останній сезон, наприклад, 21-річний виконавець провів у розташуванні Валенсії на правах оренди, де був доволі помітною фігурою.

26 матчів (1409 хвилин), один гол та одна гольова передача — такий доробок залишив за собою в футболці "кажанів" молодий іспанець.

Однак зрештою термін його річної угоди сплив і настав час повертатись до столиці Каталонії, де Хаві не бачить для нього місця в розбудові власного проєкту.

Отже — черговий трансфер, пріоритетним напрямок якого встановлює сам футболіст, обравши севільський Бетіс у якості свого клубу-фавориту.

Проте на Беніто Вільярмарін наразі не впевнені в тому, що Ніко є потрібним для команди гравцем.

Технічний директор Бетіса Рамон Планес знає Ніко ще з часів спільного перебування в Барсі, однак вплинути на Мануеля Пеллігріні він не має можливості.

Каталонський клуб тим часом розраховує на повноцінний трансфер, що також не додає перспектив із огляду на фінансові питання "зелено-білих".