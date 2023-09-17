Іспанія

Гравець перейшов до іншого клубу.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас сказав, що Барселона все ще значно перевищує ліміт зарплатні.

"Барса, хоча вона не досягла ліміту зарплати, доклала для цього величезних зусиль", — сказав Тебас Football Espana.

"Ви повинні це визнати. Це не бізнес, який повинен приносити збитки, але завжди з’являються речі, які не передбачені.

Зважаючи на наш ліміт зарплати, контракт Жоау Феліша набагато більший, аніж 400 тисяч євро.

Щодо незавершених реєстрацій гравців? Члени Барси повинні були надати гарантію, щоб зареєструвати їх. Барселона або укладе інші угоди, або кількість реєстрацій буде дуже обмеженою.

Ліміт заробітної плати також враховує збитки минулих років. Клуби мають компенсувати збитки.

Одна річ — це те, що клуби платять гравцям, а потім, залежно від випадків, є внутрішня оцінка Ла Ліги, яка адаптує ці цифри до ринкових цін. Ми оцінили контракт Жоау Феліша набагато більше, ніж те, що платить Барселона" — підсумував він.

Форвард національної збірної Португалії перейшов в оренду до команди із правом викупу наступним літом, а минулого сезону провів понад тридцять матчів в чемпіонатах та Лізі чемпіонів, забив 9 голів.