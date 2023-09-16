Іспанія

Керманич Атлетіко легко відповів на питання журналістів.

Нещодавно були опубліковані очікування букмекерів відносно майбутнього володаря престижної нагороди Золотий м’яч-2023, який вручається найкращому футболісту за останній рік.

Більшість очікує, що аргентинський нападник Ліонель Мессі виграє перегони за цим трофеєм у норвезького форварда Ерлінга Голанда, і такої ж самої думки залишається співгромадянин гравця американського Інтера з Маямі, головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне.

"Найкращий у світі гравець просто зараз? Мессі.

Він став чемпіоном світу наприкінці минулого року. Що йому ще потрібно виграти, щоб і надалі залишатися найкращим у світі?", — висловився аргентинський фахівець.

Нагадаємо, що нещодавно Мессі допоміг Інтеру здобути Кубок північноамериканських ліг.