Англія

Аргентинський форвард забив у сьомому матчі поспіль за клуб МЛС.

Завершився фінальний матч Кубка ліг, в якому Інтер Маямі в серії післяматчевих пенальті обіграв Нешвілл, ставши переможцем турніру.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 23 хвилині черговим голом відзначився Ліонель Мессі. 36-річний аргентинець забив у сьомому матчі поспіль за клуб МЛС.

Господарі поля зрівняли цифри на табло в середині другого тайму, коли на 57 хвилині результативним ударом відзначився Фабріс Піко.

🏆💥 SOMOS CAMPEONES 🏆💥 pic.twitter.com/zpczG0eWjE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

У серії післяматчевих пенальті сильнішими були підопічні Херардо Мартіно з рахунком 10:9. Один із пенальті реалізував український захисник Сергій Кривцов.

Таким чином, Інтер завоював свій перший трофей в історії клубу, як і Мессі, для якого це був перший трофей у складі американського клубу, яким володіє Девід Бекхем.

Також додамо, що для Кривцова це був 20 трофей у кар'єрі. До цього 32-річний українець дев'ять разів ставав чемпіоном УПЛ, сім разів виграв Кубок України, двічі Суперкубок країни та молодіжний чемпіонат Європи у 2019 році.