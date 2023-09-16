Іспанія

Легенду португальського футболу запитали хто найкращий гравець у світі.

У Любляні зібралися зірки світового футболу. Все почалося з ініціативи президента УЄФА Олександра Чеферіна, який запропонував провести благодійний матч зірок після сильної повені, що обрушилася на Словенію.

До Любляни приїхало багато відомих імен зі світу футболу, серед них легендарний португалець Луїш Фігу, який дав невелике інтерв'ю репортеру RTL Івоні Гемен. Про це йдеться на сайті net.hr .

"Одні з найкращих гравців світу родом з Хорватії та Португалії. Ви оберете Роналду чи Модрича?

-В першу чергу вони різні і вони мої дуже добрі друзі, тож я не виберу когось одного, бо тоді інший програє. Модрич та Роналду найкращі у світі на своїх позиціях. Ці гравці продовжують писати історію і це найголовніше.