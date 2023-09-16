Легенду португальського футболу запитали хто найкращий гравець у світі.
Луїш Фігу, Getty Images
16 вересня 2023, 18:37
У Любляні зібралися зірки світового футболу. Все почалося з ініціативи президента УЄФА Олександра Чеферіна, який запропонував провести благодійний матч зірок після сильної повені, що обрушилася на Словенію.
До Любляни приїхало багато відомих імен зі світу футболу, серед них легендарний португалець Луїш Фігу, який дав невелике інтерв'ю репортеру RTL Івоні Гемен. Про це йдеться на сайті net.hr .
"Одні з найкращих гравців світу родом з Хорватії та Португалії. Ви оберете Роналду чи Модрича?
-В першу чергу вони різні і вони мої дуже добрі друзі, тож я не виберу когось одного, бо тоді інший програє. Модрич та Роналду найкращі у світі на своїх позиціях. Ці гравці продовжують писати історію і це найголовніше.
Ви знаєте, що та як відбувається у футболі. Лука Модрич – виняток, він грає у 38 років. Що ви думаєте про його кар'єру?
– Лука добрий друг, я можу тільки похвалити його, не лише як професіонала, а й як людину. Те, що він робить у своєму віці неймовірно, він ніби працює на батарейках.
Я радий, що він щасливий, займається улюбленою справою і я сподіваюся, що він і надалі досягатиме успіху",-сказав колишній півзахисник Реалу.