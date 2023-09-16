Іспанія

Українець не має наміру продовжувати кар'єру у Мадриді.

Андрій Лунін залишить Реал, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 24-річний футболіст залишить мадридський клуб вільним агентом. Він не продовжуватиме контракт, який діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Реал взяв в оренду у Челсі Кепу Аррісабалагу після того, як основний голкіпер команди Тібо Куртуа отримав серйозну травму і може пропустити майже весь сезон.

Цього сезону Лунін провів два матчі в Ла Лізі: на його рахунку 1 сухий матч і 1 пропущений гол.