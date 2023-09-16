Іспанія

У Дієго Сімеоне стає ще більше головної болі.

Сьогодні, 16 вересня, Валенсія нашого Романа Яремчука на Местальї приймала мадридський Атлетико, впевнено перегравши "матрацників" із рахунком 3:0.

Але на цьому погані новини для вболівальників столичного клубу не закінчилися. На 41-й хвилині зустрічи травму отримав французький півзахисник Тома Лемар. З поля його довелося виносити на ношах. Є підозри на розрив ахіллового сухожилля. Якщо діагноз буде підтверджений, футболіст вилетить на декілька місяців і в цьому році вже не зіграє.

Тома Лемар у цьому сезоні за Атлетіко зіграв 2 матчі.