У Дієго Сімеоне стає ще більше головної болі.
Тома Лемар, Getty Images
16 вересня 2023, 20:05
Сьогодні, 16 вересня, Валенсія нашого Романа Яремчука на Местальї приймала мадридський Атлетико, впевнено перегравши "матрацників" із рахунком 3:0.
Але на цьому погані новини для вболівальників столичного клубу не закінчилися. На 41-й хвилині зустрічи травму отримав французький півзахисник Тома Лемар. З поля його довелося виносити на ношах. Є підозри на розрив ахіллового сухожилля. Якщо діагноз буде підтверджений, футболіст вилетить на декілька місяців і в цьому році вже не зіграє.
Тома Лемар у цьому сезоні за Атлетіко зіграв 2 матчі.