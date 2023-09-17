Іспанія

Англійський нападник дебютував у складі нового клубу.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Хетафе приймав Осасуну на Колісеум Альфонсо Перес. Поєдинок між виявився досить насиченим — команди відзначилися п'ятьма голами, а також чималою кількістю попереджень.

Перший тайм закінчився нічийним результатом 1:1. Обидва голи були забиті під його кінець. У другому таймі команди досить швидко ще раз обмінялися забитими м'ячами, встановивши на табло рахунок 2:2.

На 77-й хвилині гри на поле вийшов вінгер Хетафе Мейсон Грінвуд, для якого ця поява стала першою з 22 січня 2022 року.

Перемогу Хетафе приніс сербський півзахисник Максимович. Вже у доданий час захисник господарів Ангілері отримав червону картку за неспортивну поведінку, перебуваючи на лаві запасних.

Хетафе — Осасуна 3:2

Голи: Мітрович, 36, Кармона, 51, Максимович, 86 — Муньйос, 45, Будімір, 57 (пенальті)

Попередження: Дуарте, 26, Латаса, 41, Сорія, 56, Кармона, 60, Джене, 90, Мітрович, 90+3 — Авіла, 38, Муньйос, 88

Вилучення: Ангілері, 90+2 (за межами поля)

Хетафе: Сорія — Суарес, Дуарте (Арамбаррі, 61), Мітрович, Ріко (Альварес, 88) — Кармона (Аленья, 61), Джене, Максимович, Мата (Родрігес, 61) — Майораль, Латаса (Грінвуд, 77)

Осасуна: Еррера — Пенья (Аресо, 88), Гарсія, Еррандо, Крус — Орос (Ібаньєс, 79), Муньйос, Гомес — Авіла (Рубен Гарсія, 68), Будімір (Рауль Гарсія, 79), Барха (Арнаїс, 68)