Барса шукає підсилення свого півзахисту.
Гвідо Родрігес, Getty Images
17 вересня 2023, 18:19
Головний тренер каталонської команди Хаві хоче зміцнити позицію центрального півзахисника. Одним із гравців, які привернули інтерес фахівця, став футболіст Бетіса Гвідо Родрігес. Про це пише sport.es .
Контракт опорного півзахисника з "зелено-білими" закінчується влітку 2024 року, тож Барселона хоче підписати гравця безкоштовно. Якщо Бетіс не домовиться з Родрігесом про продовження діючої угоди, вони будуть змушенні продати його вже цієї зими, щоб заробити бодай якись гроші. "Блаугранас" готовий придбати артентинця взимку, якщо за нього будуть просити адекватну суму.
У цьому сезоні 29-річний півзахисник Бетіса провів на полі 5 матчів, записавши у свій пасив 4 жовті картки. Трансфермаркт оцінює Гвідо Родрігеса у 28 млн. євро .
А ось як вчора Барса розщеплювала на молекули Бетіс з Родрігесом у складі.