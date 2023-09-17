Іспанія

Барса шукає підсилення свого півзахисту.

Головний тренер каталонської команди Хаві хоче зміцнити позицію центрального півзахисника. Одним із гравців, які привернули інтерес фахівця, став футболіст Бетіса Гвідо Родрігес. Про це пише sport.es .

Контракт опорного півзахисника з "зелено-білими" закінчується влітку 2024 року, тож Барселона хоче підписати гравця безкоштовно. Якщо Бетіс не домовиться з Родрігесом про продовження діючої угоди, вони будуть змушенні продати його вже цієї зими, щоб заробити бодай якись гроші. "Блаугранас" готовий придбати артентинця взимку, якщо за нього будуть просити адекватну суму.

У цьому сезоні 29-річний півзахисник Бетіса провів на полі 5 матчів, записавши у свій пасив 4 жовті картки. Трансфермаркт оцінює Гвідо Родрігеса у 28 млн. євро .

А ось як вчора Барса розщеплювала на молекули Бетіс з Родрігесом у складі.