Іспанія

Лас-Пальмас повертається на Канарські острови не з чим.

У рамках 5 туру іспанської Ла Ліги Севілья на чолі Хосе Луїса Менділібара приймала Лас-Пальмас під керівництвом Франциско Гарсії Піменти на Хуан Санчес Пісхуан. До цього протистояння обидва колективи підійшли в статусі аутсайдерів чемпіонату Іспанії. І якщо "канарці" можуть хоч чимось похизуватися, маючи у своєму активі 2 набраних пункти, то "нервіонці" поки що можуть тільки мріяти про такий результат, не набравши жодного залікового балу з моменту початку чемпіонату.

Мінімальну перемогу святкували господарі поля Севілья. Автором єдиного голу став новачок команди Доді Лукебакіо. Для нього це дебютний м'яч у першому матчі Ла Ліги в футболці Севільї.

Севілья — Лас-Пальмас 1:0

Гол: Лукебакіо, 71

Севілья: Дмитрович – Навас, Баде, Рамос, Педроса – Соу (Фернандо, 74), Ракитич – Сусо (Лукебакіо, 61), Олівер (Сумаре, 85), Окампос (Ламела 85) – Рафа Мір (Ен-Несірі, 61)

Лас-Пальмас: Вальєс — Араухо (Коко, 68), Алекс Суарес (Парк, 73), Мармоль, Серхі Кардона — Луаодіс (Перроне, 73), Кіріан Родрігес (Муньйос, 85) — Мунір (Пехіньо, 85), Вієра, Сандро — Каба

Попередження: Олівер, 32, Рафа Мір, 38, Окампос, 69 — Араухо, 45+5, Мунір, 49, Кіріан Родрігес, 52, Вієра, 62, Окампос, 69.

У наступному турі Лас-Пальмас буде приймати Гранаду, а Севілья відправиться на виїзний матч проти Осасуни.