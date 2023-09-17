Лас-Пальмас повертається на Канарські острови не з чим.
Гол Лукебакіо, Getty Images
17 вересня 2023, 21:53
У рамках 5 туру іспанської Ла Ліги Севілья на чолі Хосе Луїса Менділібара приймала Лас-Пальмас під керівництвом Франциско Гарсії Піменти на Хуан Санчес Пісхуан. До цього протистояння обидва колективи підійшли в статусі аутсайдерів чемпіонату Іспанії. І якщо "канарці" можуть хоч чимось похизуватися, маючи у своєму активі 2 набраних пункти, то "нервіонці" поки що можуть тільки мріяти про такий результат, не набравши жодного залікового балу з моменту початку чемпіонату.
Мінімальну перемогу святкували господарі поля Севілья. Автором єдиного голу став новачок команди Доді Лукебакіо. Для нього це дебютний м'яч у першому матчі Ла Ліги в футболці Севільї.
Севілья — Лас-Пальмас 1:0
Гол: Лукебакіо, 71
Севілья: Дмитрович – Навас, Баде, Рамос, Педроса – Соу (Фернандо, 74), Ракитич – Сусо (Лукебакіо, 61), Олівер (Сумаре, 85), Окампос (Ламела 85) – Рафа Мір (Ен-Несірі, 61)
Лас-Пальмас: Вальєс — Араухо (Коко, 68), Алекс Суарес (Парк, 73), Мармоль, Серхі Кардона — Луаодіс (Перроне, 73), Кіріан Родрігес (Муньйос, 85) — Мунір (Пехіньо, 85), Вієра, Сандро — Каба
Попередження: Олівер, 32, Рафа Мір, 38, Окампос, 69 — Араухо, 45+5, Мунір, 49, Кіріан Родрігес, 52, Вієра, 62, Окампос, 69.
У наступному турі Лас-Пальмас буде приймати Гранаду, а Севілья відправиться на виїзний матч проти Осасуни.