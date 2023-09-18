Іспанія

Реал здобув вольову перемогу в "королівському" дербі проти Сосьєдада

Колектив Карло Анчелотті провалився в захисті на початку протистояння, але в другому таймі повністю перевернув гру на власну користь.

Реал — Реал Сосьєдад, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал — Реал Сосьєдад 2:1

Голи: Вальверде, 46, Хоселу, 60 — Барренечеа, 5



Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Начо, 74) — Чуамені (Камавінга, 62) — Вальверде (Васкес, 87), Кроос — Беллінгем — Родріго (Діас, 87), Хоселу (Модрич, 62).



Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні — Мендес (Захарян, 81), Субіменді, Меріно, Барренечеа (Шо, 81) — Кубо, Оярсабаль (Садік, 81).



Попередження: Чуамені, Фран Гарсія, Алаба — Меріно, Траоре