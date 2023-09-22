Іспанія

У Барселони серйозні амбіції.

Наставник Барселони Хаві заявив, що цього сезону його команда боротиметься за всі можливі трофеї.

"Я поважаю всіх, навіть тих, хто чекав на мене поганих результатів. Ми виграли лише Ла Лігу та Суперкубок, цього сезону ми хочемо виграти більше трофеїв.

Цього дуже важко досягти, особливо в Іспанії, коли граєш проти Реала», Атлетико та інших дуже сильних команд", – сказав тренер Барселони.

Раніше повідомлялось, що Хаві продовжить контракт із Барселоною. Сторони погодили останні деталі нового договору та підготували необхідну документацію. Контракт буде розрахований до 30 червня 2025 року.