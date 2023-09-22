Англієць не був присутній на тренуванні через проблеми зі шлунком.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
22 вересня 2023, 14:20
В неділю на Ванда Метрополітано мадридський Атлетіко зустрічатиметься з Реалом в рамках матчу Ла Ліги. На сьогоднішньому тренуванні "королівського клубу" був відсутній Джуд Беллінгем.
Як повідомляє AS, причиною пропуску тренувальної сесії стали проблеми зі шлунком. Стан англійця ще оцінюватиметься, але є ризик, що він не зіграє в дербі.
Нагадаємо, матч Атлетіко — Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Тим часом відомо, що Даніель Карвахаль може встигнути відновитися після травми та зіграти в матчі проти Атлетіко.