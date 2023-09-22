Визначились претенденти на найкращий гол року.
Хуліо Енсісо, GETTY IMAGES
22 вересня 2023, 15:02
Стали відомі претенденти на премію Пушкаша, яку вручають автору найкращого голу.
Повний список номінантів на премію Пушкаша:
- Хуліо Енсісо: Брайтон — "Манчестер Сіті (Англійська Прем'єр-ліга, 24 травня 2023 р.);
- Альваро Барреал: Цинциннаті — Піттсбург Ріверхаундс (Відкритий кубок США, 6 червня 2023 р.);
- Лінда Кайседо: Колумбія — Німеччина (Чемпіонат світу з футболу серед жінок, 30 липня 2023 р.);
- Сон Джин Канг: Йорданія U-20 — Республіка Корея U-20 (Кубок Азії серед юнаків до 20 років, 5 березня 2023);
- Сем Керр: Австралія — Англії (Чемпіонат світу з футболу серед жінок, 16 серпня 2023 р.);
- Браян Лозано: Атлас — Америки (Ліга MX Клаусура (Мексика), 26 лютого 2023 р.);
- Гільєрме Мадуга: Новоризонтіно — Ботафого ФК-СП (Серія B (Бразилія), 27 червня 2023 р.);
- Іван Моранте: Ібіца — Бургос (Сегунда (Іспанія), 25 березня 2023 р.);
- Нуну Сантуш: Спортінг — Боавішта (Прімейра (Португалія), 12 березня 2023 р.);
- Асхат Тагіберген: Казахстан — Данія (Відбіркові матчі Євро-2024, 26 березня 2023);
- Беатріс Занератто: Бразилія — Панама (Чемпіонат світу з футболу серед жінок, 24 липня 2023 р.).