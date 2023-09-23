Іспанія

Завершився перший матч 6-го туру іспанської Ла Ліги.

У рамках першого поєдинку шостого туру іспанської Ла Ліги Депортіво Алавес приймав Атлетік Більбао. Гості здобули 3 очки завдяки голу та асисту Іньякі Вільямса.

Атлетік підходив до гри, перебуваючи у хорошій формі. Команда не програвала протягом чотирьох останніх матчів. У підсумку, їм вдалося продовжити цю серію до п'яти поєдинків.

У першому таймі рахунок відкрив ганець Вільямс. Подвоїли свою перевагу гості лише у другому таймі. Цього разу Вільямс вже асистував, а голом відзначився Сансет. Відповісти Атлетіку хоч якось Алавес так і не зумів.

Алавес — Атлетік 0:2

Голи: Вільямс, 18, Сансет, 76