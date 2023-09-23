Іспанія

Українці вдруге поспіль розпочнуть матч Ла Ліги у стартовому складі.

Невдовзі розпочнеться друга гра 6-то туру іспанської Ла Ліги між Жироною та Мальоркою. В основному складі господарів з'являться українці Артем Довбик і Віктор Циганков.

Для правого вінгера Циганкова гра проти Мальорки стане вже шостою поспіль в основному складі у цьому сезоні, а центральний нападник Довбик зіграє за Жирону з перших хвилин матчу вдруге поспіль.

Нагадаємо, матч за участю двох українських гравців розпочнеться сьогодні, 23 вересня, о 15:00. Стежити за основними подіями у ньому можна буде на нашому сайті.