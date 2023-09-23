Іспанія

На Камп Ноу занервували.

Бразильський 18-річний нападник не зміг продовжити матч 24-го туру бразильської Серії А з Інтернасьоналом після брудного підкату від захисника Ніколаса Ернандеса. Про це повідомляє сайт sport.es.

За інформацією джерела, форвард має розрив двох зв'язок правої щиколотки. Операція футболісту не потрібна, але, як очікується, він не зможе повернутися на поле до кінця року. Термін відновлення після таких травм становить як мінімум три місяці. Однак в Атлетіко очікують, що Вітор повернеться до ладу за вісім тижнів. Зазначається, що лікування вже розпочато.

Вітор Роке з 1 січня стане футболістом Барселони, про що клуби домовилися минулого літа. Трансфер бразильця "блаугранас" обійшовся у 30 млн. євро враховуючи різноманітні бонуси.