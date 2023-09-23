Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 23 вересня 2023 року, 15:00.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Жирона здобула перемогу над Мальоркою у феєричному та результативному матчі, в якому було забито аж вісім голів (5:3).

Українці з каталонського клубу, форвард Артем Довбик та вінгер Віктор Циганков, грали з перших хвилин, при цьому Довбик записав до свого активу гол за рахунок реалізованого пенальті та результативну передачу у другому таймі.

Циганков, у свою чергу, залишився без гольових дій за підсумками цього матчу, а серед негативного — винуватцем призначеного пенальті за гру рукою у моменті з першим голом Мальорки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Жирона — Мальорка у 6 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Жирона — Мальорка 5:3

Голи: Лопес, 26, Довбик, 32 (пен.), Мартін, 37, Еррера, 45, Савіо, 57 — Мурікі (пен.), 4, Пратс, 89, 90+5

Попередження: Мартін, 79 — С. Коста, 31, Х. Коста, 31, Морланес, 33, Родрігес, 38, Агірре, 39, Настасич, 90+1

Жирона: Гассаніга — Коуту, Лопес, Е. Гарсія (Хуанпе, 65), Блінд — Циганков (Порту, 61), Мартін, Еррера (Торре, 75), А. Гарсія, Савіо (Фернандес, 75) — Довбик (Стуані, 61)

Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт, Настасич, Ван Дер Гейден (Ндіає, 46), Х. Коста (Лато, 65) — Родрігес, Морланес (Ларін, 65), С. Коста (Санчес, 78), Дардер — Мурікі (Пратс, 78)