Іспанія

Півзахисник Реала розповів про власні стимули розвитку.

Французький центральний півзахисник Едуардо Камавінга став частиною великої програми оновлення складу мадридського Реала, коли влітку 2021 року перейшов із французького Ренна за 31 млн євро.

У цьому сезоні 20-річний виконавець стабільно отримує ігровий час під орудою Карло Анчелотті, а напередодні в інтерв’ю місцевій пресі він розповів про власні джерела натхнення для подальшого кар’єрного розвитку.

"Коли ти граєш за Реал, тобі потрібно набагато більше працювати головою в плані розумової діяльності. Найважливіше при цьому — бути на одній хвилі з партнерами, бо в цьому клубі існує певний менталітет переможців.

На самому початку виступів за клуб мені було трохи важко, бо за природою будова мого тіла є дуже тендітною. Власне, із того часу мало що змінилось, але я трохи попрацював у тренажерному залі, тож тепер стало значно краще. Це справді важлива річ.

Універсальність? Я навіть не знаю, що мені відповісти. Я просто люблю грати в футбол. Де саме? Мене це не дуже обходить. Іноді доводиться грати ледь не вінгера, аби допомагати команді в атаці. Проте найважливіше — приносити користь партнерам. Зараз мені вдається грати багато, тож це й є для мене нагородою.

Терпіння. У Реалі це — дуже важлива якість. Спочатку я грав дуже мало. Як у клубі, так і в збірній. Але з часом виникало дедалі більше можливостей. Зрештою, я хочу отримати настільки багато ігрового часу, наскільки це взагалі можливо. У межах розумного, певна річ.

Я постійно думаю про справи клубу, але й до збірної повернутись дуже хочу при цьому. Це пов’язані поміж собою речі, тож мені зараз потрібно грати та перемагати.

Трофеї? Так, треба здобувати все, що приносить кожний наступний сезон. Ліга чемпіонів, чемпіонат, кубок, суперкубок, чемпіонат світу, чемпіонат Європи — усе, що є", — заявив французький виконавець.

У поточній кампанії на рахунку Камавінги шість матчів (290 хвилин).