Іспанія

Бразилець в останню мить захворів.

Лівий вінгер Реалу Вінісіус Жуніор тільки повернувся до загальної групи команди та був готовий зіграти у мадридському дербі, як з'ясувалося що у нього виявили гастроентерит, що робить неможливим його участь у сьогоднішньому матчі з Атлетіко. Про це повідомляє офіційний сайт "королівського" клубу.

У цьому сезоні бразилець прийняв участь у трьох матчах Реалу, відзначившись в них одним забитим м'ячем.

Мадридське дербі між Реалом та Атлетіко відбудеться сьогодні о 22:00.