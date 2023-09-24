Бразилець в останню мить захворів.
Віні, Getty Images
24 вересня 2023, 16:30
Лівий вінгер Реалу Вінісіус Жуніор тільки повернувся до загальної групи команди та був готовий зіграти у мадридському дербі, як з'ясувалося що у нього виявили гастроентерит, що робить неможливим його участь у сьогоднішньому матчі з Атлетіко. Про це повідомляє офіційний сайт "королівського" клубу.
У цьому сезоні бразилець прийняв участь у трьох матчах Реалу, відзначившись в них одним забитим м'ячем.
Мадридське дербі між Реалом та Атлетіко відбудеться сьогодні о 22:00.