Іспанія

Карло Анчелотті зможе розраховувати на своїх лідерів.

В неділю на стадіоні Ванда Метрополітано мадридський Атлетіко зустрічатиметься з Реалом в рамках матчу Ла Ліги.

Як повідомляє журналіст Хосе Луїс Санчес, Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор повернулись у загальну групу "вершкових".

Англієць відчув проблеми зі шлунком після матчу з Уніоном, а бразильський вінгер вже майже місяць заліковує м'язову травму.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що два важливі гравці Атлетіко, Коке та Депай, відновились перед матчем з Реалом.