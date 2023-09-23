Карло Анчелотті зможе розраховувати на своїх лідерів.
В неділю на стадіоні Ванда Метрополітано мадридський Атлетіко зустрічатиметься з Реалом в рамках матчу Ла Ліги.
Як повідомляє журналіст Хосе Луїс Санчес, Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор повернулись у загальну групу "вершкових".
Англієць відчув проблеми зі шлунком після матчу з Уніоном, а бразильський вінгер вже майже місяць заліковує м'язову травму.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що два важливі гравці Атлетіко, Коке та Депай, відновились перед матчем з Реалом.