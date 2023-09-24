Іспанія

Нідерландець хоче отримати ігрову практику.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек може продовжити кар'єру у Іспанії. Про це повідомляє сайт fichjes.net.

Вільярреал розглядає нідерландця як можливе посилення наступного літа. "Червони дияволи" готові відпустити півзахисника, оскільки він не входить у плани головного тренера команди Еріка тен Гага.

Діючий контракт Донні ван де Бека з МЮ розрахований до літа 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює нідерландця у 13 млн. євро.

На початку сезона 2020/21 півзахисник перейшов з Аякса до Манчестер Юнайтед за 39 млн. євро, але так і не зміг стати основним гравцем на Олд Траффорд, провівши за цей час у футболці "манкуніанців" 60 матчів, забивши у них два голи та віддавши дві гольові передачі.