Іспанія

"Бджоли" не змогли у себе вдома переграти "жовту субмарину".

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги, Райо Вальєкано на Кампо де Вальєкас приймав Вільярреал. До цього матчу команди підходили з різним настроєм. "Бджоли", як для себе досить непогано розпочали сезон у Ла Лізі, посідаючисьому сходинку ісанського чемпіонату з дев'ятьма набраними пунктами після п'яти зіграних матчів. Натомість Вільярреал після невдалого старту сезону звільнив Кіке Сетьєна, запросивши на його місце іспанського фахівця Пачету, з яким команда провела лише дві гри, у чемпіонаті та Лізі Європи. Наразі "жовта субмарина" посідає 13-е місце у таблиці Ла Ліги з шістьма набраними пунктами.

Вільярреал відкрив рахунок у матчі завдяки влучному пострілу Александра Серлота на 15-й хвилині зустрічи. Але вже через хвилину, опорний півзахисник Райо Кіке Перес зрівняв рахунок. На 78-й хвилині матчу з поля було вилучено лівого латераля Вільярреала Альберто Морено, при цьому все одно забити переможний гол у "бджол" так й не вийшло. Таким чином команди поділили між собою очки у даному матчі.

Райо Вальєкано – Вільярреал 1:1

Голи: Перес 16 — Серлот 15

Райо Вальєкано: Дімітриєвські — Еспіно, Лежен, Ернандес, Баллю — Валентін, Лопес (Сісс 70), Гарсія (Бебе 88), Перес (Трехо 69), Паласон (Де Фрутос 60) — Де Томас (Камельйо 60)