"Бджоли" не змогли у себе вдома переграти "жовту субмарину".
Райо проти Вільярреала, Getty Images
24 вересня 2023, 19:42
У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги, Райо Вальєкано на Кампо де Вальєкас приймав Вільярреал. До цього матчу команди підходили з різним настроєм. "Бджоли", як для себе досить непогано розпочали сезон у Ла Лізі, посідаючисьому сходинку ісанського чемпіонату з дев'ятьма набраними пунктами після п'яти зіграних матчів. Натомість Вільярреал після невдалого старту сезону звільнив Кіке Сетьєна, запросивши на його місце іспанського фахівця Пачету, з яким команда провела лише дві гри, у чемпіонаті та Лізі Європи. Наразі "жовта субмарина" посідає 13-е місце у таблиці Ла Ліги з шістьма набраними пунктами.
Вільярреал відкрив рахунок у матчі завдяки влучному пострілу Александра Серлота на 15-й хвилині зустрічи. Але вже через хвилину, опорний півзахисник Райо Кіке Перес зрівняв рахунок. На 78-й хвилині матчу з поля було вилучено лівого латераля Вільярреала Альберто Морено, при цьому все одно забити переможний гол у "бджол" так й не вийшло. Таким чином команди поділили між собою очки у даному матчі.
Райо Вальєкано – Вільярреал 1:1
Голи: Перес 16 — Серлот 15
Райо Вальєкано: Дімітриєвські — Еспіно, Лежен, Ернандес, Баллю — Валентін, Лопес (Сісс 70), Гарсія (Бебе 88), Перес (Трехо 69), Паласон (Де Фрутос 60) — Де Томас (Камельйо 60)
Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Манді, Альбіоль, Морено — Баена (Моралес 76), Комесанья (Капу 76), Парехо — Піно (Ромеро 89), Серлот, Морено (Трігерос 56)
Попередження: Гарсія 18, Камельйо 63 — Морено 63, Комесанья 73, Морено 78.
Вилучення: Морено 78.