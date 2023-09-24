Іспанія

Президент Ла Ліги як завжди у кишеню за словом не лізе.

Глава Ла Ліги Хавьєр Тебас не вважає високою вартість передплати футболу у Іспанії. Про це він заявив на конференції у Валенсії присвяченій проблемі "піратства".

"У іспанському футболі є проблема з піратством. У нашій країні є понад 46 000 серверів, які безкоштовно розповсюджують спортивний контент і більше 1 000 000 мобільних пристроїв, які допомагають розповсюджувати його всередині наших кордонів.

Історично футбол був дорогим, тому що був пов'язаний із покупкою лінії, телефону і так далі.

Якщо подумати, то футбол коштує приблизно 10 євро на день, десь у таку ж суму обходиться випивка в Іспанії. Ми рідко відмовляємо собі, щоб кудись вибратися, а за цю суму можна подивитися багато спорту", — сказав Тебас.