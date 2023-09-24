Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Атлетіко та мадридський Реал.

Мадридські Атлетіко та Реал зіграють у дербі столиці Іспанії в рамках шостого туру Ла Ліги.

Дієго Сімеоне, після нічиєї проти римського Лаціо (1:1), залучив до стартового складу Коке до центральної ланки.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги над берлінським Уніоном (1:0), використав із перших хвилин Франа Гарсію на лівому фланзі захисту, тоді як Кроос долучиться до зони центральних півзахисників.

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Ермосо, Ліно — Льоренте, Коке, Сауль — Мората, Грізманн.

Запасні: Грбич, Гоміс, Аспілікуета, Галан, Костіс, Вітсель, Рікельме, Депай, Корреа.



Реал: Аррісабалага — Л. Васкес, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія — Вальверде, Кроос, Камавінга — Модрич, Беллінгем — Родріго.