Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Атлетіко та мадридський Реал.
Тоні Кроос та Коке, Getty Images
24 вересня 2023, 21:16
Мадридські Атлетіко та Реал зіграють у дербі столиці Іспанії в рамках шостого туру Ла Ліги.
Дієго Сімеоне, після нічиєї проти римського Лаціо (1:1), залучив до стартового складу Коке до центральної ланки.
Карло Анчелотті, на тлі перемоги над берлінським Уніоном (1:0), використав із перших хвилин Франа Гарсію на лівому фланзі захисту, тоді як Кроос долучиться до зони центральних півзахисників.
Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Ермосо, Ліно — Льоренте, Коке, Сауль — Мората, Грізманн.
Запасні: Грбич, Гоміс, Аспілікуета, Галан, Костіс, Вітсель, Рікельме, Депай, Корреа.
Запасні: Лунін, Фран Перес, Начо, Хоселу, Чуамені, Себальйос, Діас, Менді.
Реал: Аррісабалага — Л. Васкес, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія — Вальверде, Кроос, Камавінга — Модрич, Беллінгем — Родріго.
Гра Атлетіко — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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