Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 24 вересня 2023 року, 22:00.
АТЛЕТІКО — РЕАЛ, GETTY IMAGES
25 вересня 2023, 01:49
Атлетіко з дублем Альваро Морати розбив Реал у мадридському дербі. Це була перша поразка команди Карло Анчелотті в новому сезоні.
У наступному турі посеред тижня Атлетіко проведе гостьовий матч проти памплонської Осасуни, тоді як Реал прийматиме Лас-Пальмас.
Огляд матчу:
Атлетіко — Реал 3:1
Голи: Мората, 4, 46, Грізманн, 18 — Кроос, 35
Атлетіко: Облак — Моліна (Аспілікуета. 65), Савич, Хіменес (Корреа, 85), Ермосо, Ліно (Галан, 86) — Льоренте, Коке (Вітсель, 46), Сауль — Мората (Депай, 82), Грізманн
Реал: Аррісабалага — Л. Васкес (Начо, 57), Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Менді, 57) — Вальверде, Кроос (Діас, 70), Камавінга (Чуамені, 56) — Модрич (Хоселу, 46), Беллінгем — Родріго.
Попередження: Хіменес — Модрич, Менді.